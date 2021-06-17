Титов предложил «увеличить новую волну двухпроцентных кредитов» бизнесу, пострадавшему в пандемию

Фото: Роман Хасаев (архив)

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил в 2021 году «увеличить новую волну двухпроцентных кредитов» бизнесу, пострадавшем в пандемию. Он считает, что эта мера была самой действенной поддержкой предпринимателей в «ковидный» год.

"«Если дальше пойдет такая история с ковидом и будут опять какие-то меры, связанные с локдаунами, ограничениями и прочее, то, конечно, бизнесу нужно будет помочь», — приводит ТАСС слова Титова.

Бизнес-омбудсмен считает, что при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране понадобятся более серьезные меры поддержки бизнеса. По его мнению, при таком раскладе целесообразно, если зарплату на предприятиях наиболее пострадавших отраслей будет выплачивать государство.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, кредитная программа ФОТ 2.0 с льготной ставкой 2% годовых действовала для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций.

На сегодняшний день в России существует льготная кредитная программа «ФОТ 3.0», которая подразумевает возможность получить предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей льготные кредиты по ставке 3%.



Татьяна Демина