Мэра Челнов возмутили темпы проведения земельных работ в городе

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев возмутился темпами проведения земельных работ в городе. Он дал распоряжение сократить срок действия части ордеров, выданных на раскопку городских участков.

Градоначальник обратил внимание на работы по замене труб, ведущиеся на перекрестке проспектов Мира и Дружбы народов. Он поручил разобраться, аргументируя тем, что челнинцы испытывают неудобства, пишет «Челны 24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в челнинском парке «Гренада» начался третий этап реконструкции. Сейчас там идет планировка территории под павильон для душевых, туалета и кафе, детскую площадку, площади для выгула собак.

