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Мэра Челнов возмутили темпы проведения земельных работ в городе

12:56, 12.07.2021
Мэра Челнов возмутили темпы проведения земельных работ в городе
Фото: kzn.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев возмутился темпами проведения земельных работ в городе. Он дал распоряжение сократить срок действия части ордеров, выданных на раскопку городских участков.

Градоначальник обратил внимание на работы по замене труб, ведущиеся на перекрестке проспектов Мира и Дружбы народов. Он поручил разобраться, аргументируя тем, что челнинцы испытывают неудобства, пишет «Челны 24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в челнинском парке «Гренада» начался третий этап реконструкции. Сейчас там идет планировка территории под павильон для душевых, туалета и кафе, детскую площадку, площади для выгула собак.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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