В челнинском парке «Гренада» начался третий этап реконструкции

В челнинском парке «Гренада» начался третий этап реконструкции. Сейчас там идет планировка территории под павильон для душевых, туалета и кафе, детскую площадку, площади для выгула собак.

Работы обойдут в 53 млн рублей. Реконструкция парка стартовала в 2019 году, велась в два этапа. Архитекторы при проектировании вдохновлялись пейзажами Татарстана. Например, одна из интерактивных площадок является имитацией хребта, который есть на карте республики, передает пресс-служба мэрии Челнов.

На первые два этапа реконструкции челнинского парка было выделено 270 млн рублей.