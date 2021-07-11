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В челнинском парке «Гренада» начался третий этап реконструкции

01:34, 11.07.2021
В челнинском парке «Гренада» начался третий этап реконструкции
Фото: nabchelny.ru

В челнинском парке «Гренада» начался третий этап реконструкции. Сейчас там идет планировка территории под павильон для душевых, туалета и кафе, детскую площадку, площади для выгула собак.

Работы обойдут в 53 млн рублей. Реконструкция парка стартовала в 2019 году, велась в два этапа. Архитекторы при проектировании вдохновлялись пейзажами Татарстана. Например, одна из интерактивных площадок является имитацией хребта, который есть на карте республики, передает пресс-служба мэрии Челнов.

На первые два этапа реконструкции челнинского парка было выделено 270 млн рублей.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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