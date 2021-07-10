Сильный ветер повалил несколько деревьев в Казани — городские службы устраняют последствия
В Казани сильный ветер повалил несколько деревьев. Сейчас городские службы устраняют последствия непогоды, сообщается в Telegram-канале мэрии столицы РТ.
В соцсетях казанцы выкладывают фото поваленных деревьев и снесенных ветром крыш.
Ранее мэрия Казани отчиталась о проведенных работах по очистке ливневок на улицах Дзержинского, Мавлютова, Короленко, Еники, Пушкина, Восстания.
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