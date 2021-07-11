Завтра в Татарстане ожидается сильный ветер
Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды в понедельник, 12 июля. По прогнозам синоптиков, ожидается сильный ветер.
Завтра днем и вечером местами на территории Татарстана его порывы будут достигать до 16 м/с, следует из сообщения на сайте Гидрометцентра РТ.
Накануне в Казани сильный ветер повалил несколько деревьев. В соцсетях жители города делились фотографиями упавших деревьев и снесенных порывами ветра крыш.
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