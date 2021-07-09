В Минобрнауки Татарстана рассказали, где наблюдается коррупция в сфере образования

Фото: Максим Платонов (архив)

Коррупция в системе образования наблюдается чаще всего при приеме в образовательные организации, сообщил замминистра образования и науки Татарстана — руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования ведомства Рамис Музипов. Есть проблемы с зачислением в детские сады, но над этим работают, добавил он.

Также проблемой являются поборы в школах. Чтобы предотвратить такие случаи, Минобрнауки РТ направляет большие средства на укрепление материально-технической базы, сообщил Музипов.

Ведомство зафиксировало 482 обращения, 92 из которых связаны с фактами коррупции. По итогам их рассмотрения направлено 15 предостережений. Основная тема обращений — поборы в школах (несоблюдение принципов добровольности) и ненадлежащее оказание платных услуг.

При этом отмечается, что количество обращений в связи с коррупцией в Минобрнауки Татарстана уменьшилось на 6%.



В прошлом году в республике открыли 28 новых детских садов на 5 тыс. мест, еще 17 дошкольных учреждений на 2,5 тыс. мест заработают в этом году.

Школ в Татарстане в прошлом году открыли шесть. В этом году запланировано открытие восьми образовательных учреждений, что снизит напряженность, заключил Музипов.

Сегодня главный советник Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов сообщил, что в Татарстане за первое полугодие уровень коррупции вырос. В республике за этот период выявили 800 коррупционных преступлений — это на 19% больше, чем в прошлом году.

