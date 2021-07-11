Несколько тысяч человек вышли на митинг в Тбилиси с требованием отставки премьер-министра Грузии

В Тбилиси несколько тысяч митингующих требуют отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашили. У здания парламента собрались политики и гражданские активисты.

Поводом для митинга послужила смерть оператора грузинского телеканала TV Pirveli Александра Лашкаравы, пишет ТАСС. Жители Тбилиси заявляют, что его избили и разбили голову. «Его убили насильники и бездействие полиции», — сказал член оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Ника Оболадзе.

На митинг стянули полицию. Дороги, по последним данным, не перекрывали, движение у здания парламента по проспекту Руставели пока открыто.



Фото: pixabay.com

Напомним, 20 июня 2019 года в Тбилиси началась многотысячная акция протеста. Митингующие попытались прорваться в здание парламента, грузинская полиция применила против них слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

Поводом для протестов послужило выступление в парламенте Грузии российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова. Он сидел в кресле спикера и говорил на русском языке, что возмутило депутатов оппозиционных партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение». Они блокировали трибуну. В результате Гаврилов под охраной уехал в гостиницу, а затем российская делегация покинула страну.

Оппозиция предъявила ультиматум и дала один час на отставку председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури. В тот вечер у здания парламента собрались протестующие против «российской оккупации» Грузии.



Татьяна Демина