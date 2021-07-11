Правительство выделит девяти регионам 1,2 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России направит девяти регионам около 1,2 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Свыше 1 млрд рублей из этой суммы выделено шести регионам на восстановление дорог, поврежденных из-за паводков. Их получат Иркутская и Амурская области, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, а также Еврейская автономная область.

Остальные средства получат три региона на финансирование значимых для них проектов. В частности, Липецкая область направит их на продолжение строительства восточного обхода регионального центра, Орловская область — на реконструкцию моста через реку Зушу, Северная Осетия — Алания — на завершение работ по созданию путепровода на дороге Владикавказ — Лескен-2.

В 2021 году в России на опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов уже направлено 130 млрд рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

В конце июня стало известно, что Кабмин по предложению президента страны Владимира Путина выделит дополнительные 30 млрд рублей на ремонт не менее 2 тыс. км автодорог в 84 регионах.

Татьяна Демина