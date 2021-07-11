В Татарстане за сутки коронавирусом заразился еще 51 человек
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 51 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердились 22 905 случаев COVID-19.
По данным оперштаба России, за минувшие сутки в республике выздоровел только один человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 20 449 человек. Умерли за весь период 565 заболевших.
Вчера сообщалось о 48 новых случаях заражения COVID-19 в Татарстане.
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