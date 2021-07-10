За сутки в Татарстане выявили 48 новых случаев COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 10 июля в Татарстане зарегистрировано 22 854 случая COVID-19. Выздоровел за весь период 20 448 человек, в том числе 31 за минувшие сутки. Умерли за весь период 560 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 45 новых случаях заражения COVID-19 в Татарстане.

Маргарита Головатенко