Аргентина обыграла Бразилию в финале Кубка Америки

В финальном матче Кубка Америки на стадионе «Маракана — Марио Филью» в Рио-де-Жанейро встретились национальная команда Аргентины обыграла сборную Бразилии со счетом 1:0.



Победный гол на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария, а результативную подачу выполнил Родриго Де Пауль.

Турнир должен был проходить в аргентине ил Колумбии, но его перенесли в Бразилию, поскольку в Колумбии были протесты, а в Аргентине отмечали опасную эпидемиологическую ситуацию. Ранее сборная Бразилии планировала бойкотировать Копа Америка, но после решила поучаствовать в турнире.

В полуфинале сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Колумбию (1:1, 3:2 в с.п.). Сборная Бразилии, в свою очередь, одолела Перу (1:0).

Маргарита Головатенко