Супруга Петра Мамонова сообщила об ухудшении состоянии артиста

Поэт, актер, музыкант Петр Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказала его жена Ольга.

Сегодня в 16.00 врачи снова сообщили ей о крайне тяжелом состоянии артиста, пишет РБК. Еще утром появилась информация о том, что состояние Мамонова несколько улучшилось: оно оценивалось не как крайне тяжелое, а как тяжелое.



Петр Мамонов был госпитализирован с COVID-19 1 июля. Он попал в реанимацию. Музыканту 70 лет. В 2019 году он пережил инфаркт и в дальнейшем перенес операцию на сердце.

