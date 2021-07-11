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В Татарстане мусульмане-предприниматели раздали продуктовые наборы жителям деревни в Высокогорском районе

04:23, 11.07.2021 1
В Татарстане мусульмане-предприниматели раздали продуктовые наборы жителям деревни в Высокогорском районе
Фото: пресс-служба АПМ РФ

Ассоциация предпринимателей-мусульман России раздала жителям деревни Кодаш Высокогорского района Татарстана продуктовые наборы. Это прошло в рамках проекта «Авылларга ярдәм», который подразумевает оказание помощи нуждающимся в селах и деревнях РТ.

Фото: пресс-служба АПМ РФ

В деревне Кодаш проживают 17 нуждающихся семей. Но благотворительный фонд Ассоциации вручил продуктовые наборы всем жителям населенного пункта, а это 26 домов.

Исполнительный директор Ассоциации Раиль Валькаев объяснил, что помощь всем сельчанам была оказана в преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам.

После раздачи продуктов предприниматели встретились с жителями деревни Кодаш в местной мечети для обсуждения насущных вопросов сельчан, сообщает пресс-служба АПМ РФ.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04:25
    деревню поменьше выбрали.
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