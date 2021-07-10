В Свияжске прошел традиционный заплыв Sviyaga Swim на дистанцию 1,5 километра

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

На острове Свияжск сегодня проходит ежегодный фестиваль Sviyaga Fest. Участники соревнований приняли участие в заплывах на дистанцию 3,5 и 1,5 км. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев поприветствовал участников соревнований.

— Спортивные традиции Timerman, которые объединяют любителей спорта и здорового образа жизни, с каждым годом способствуют расширению географии участников, а также возрастных категорий гостей Sviyaga Fest, — отметил он.