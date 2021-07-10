В Казани открыли мемориальную доску в честь бывшего министра здравоохранения Камиля Зыятдинова

Фото: Минздрав РТ

В 18-ой городской клинической больнице в Казани сегодня состоялось открытие мемориальной доски, посвященной бывшему министру здравоохранения Республики Татарстан, заслуженному врачу Российской Федерации и Республики Татарстан Камилю Шагаровичу Зыятдинову.



Почтить память врача прибыли его родственники, друзья и коллеги. Как отметил министр здравоохранения РТ Марат Садыков, Зыятдинов возглавил Минздрав в очень непростое время, но смог модернизировать систему здравоохранения «благодаря титаническим усилиям».

«Сегодня мы находимся на территории больницы, которую Камиль Шагарович построил с нуля и собрал в ней профессиональный коллектив. Руководством нашей республики было принято решение назвать эту клинику именем Камиля Шагаровича Зыятдинова», — объявил Садыков.

В мае в честь бывшего прокурора Татарстана Кафиля Амирова в Казани открыли мемориальную доску. Ее установили на здании прокуратуры Вахитовского района Казани.

Маргарита Головатенко