В честь бывшего прокурора Татарстана в Казани открыли мемориальную доску

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Казани прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь бывшего прокурора РТ Кафиля Амирова. Он умер в 2020 году. Мероприятие приурочено к 72-й годовщине со дня рождения Амирова. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Мемориальную доску установили на здании прокуратуры Вахитовского района Казани. Также там будет организована мемориальная экспозиция — она будет посвящена жизни и службе экс-прокурора РТ.

Кафиль Амиров умер в феврале 2020 года. Церемония прощания с ним собрала сотни людей в Татарской государственной филармонии им. Тукая.

О том, чем запомнился ученикам, коллегам и оппонентам легендарный прокурор Татарстана, читайте в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев