В честь бывшего прокурора Татарстана в Казани открыли мемориальную доску
В Казани прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь бывшего прокурора РТ Кафиля Амирова. Он умер в 2020 году. Мероприятие приурочено к 72-й годовщине со дня рождения Амирова. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Мемориальную доску установили на здании прокуратуры Вахитовского района Казани. Также там будет организована мемориальная экспозиция — она будет посвящена жизни и службе экс-прокурора РТ.
Кафиль Амиров умер в феврале 2020 года. Церемония прощания с ним собрала сотни людей в Татарской государственной филармонии им. Тукая.
О том, чем запомнился ученикам, коллегам и оппонентам легендарный прокурор Татарстана, читайте в материале «Реального времени».
комментарии
К сожалению, на установленном в его память барельефе трудно узнать Амирова. Это кто-то другой, немного даже Разиля Валеева напоминает(ни в коем случае не хочу обидеть заслуженного поэта), но это никак не экс-прокурор.
Лучше бы его фотографию поместили!