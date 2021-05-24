Новости общества

10:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В честь бывшего прокурора Татарстана в Казани открыли мемориальную доску

16:48, 24.05.2021 1
В честь бывшего прокурора Татарстана в Казани открыли мемориальную доску
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Казани прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь бывшего прокурора РТ Кафиля Амирова. Он умер в 2020 году. Мероприятие приурочено к 72-й годовщине со дня рождения Амирова. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Мемориальную доску установили на здании прокуратуры Вахитовского района Казани. Также там будет организована мемориальная экспозиция — она будет посвящена жизни и службе экс-прокурора РТ.

Кафиль Амиров умер в феврале 2020 года. Церемония прощания с ним собрала сотни людей в Татарской государственной филармонии им. Тукая.

О том, чем запомнился ученикам, коллегам и оппонентам легендарный прокурор Татарстана, читайте в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 24 май
    Кафиль Фахразеевич безусловно заслуживает благодарной памяти коллег, многочисленных учеников и последователей на прокурорском поприще, а также рядовых жителей Татарстана. Это был неординарный во всех проявлениях человек, умевший сочетать служение букве и духу закона с творческим отношением к жизни, креативностью. Вместе с тем, оставался доступным и в общении, интересным собеседником. Да многое о нем можно и нужно вспоминать... Лучшая о нем память-это его дела, его книги.
    К сожалению, на установленном в его память барельефе трудно узнать Амирова. Это кто-то другой, немного даже Разиля Валеева напоминает(ни в коем случае не хочу обидеть заслуженного поэта), но это никак не экс-прокурор.
    Лучше бы его фотографию поместили!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также