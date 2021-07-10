Глава Минстроя Татарстана: «Наши обязательства — до конца года сдать 161 дом»

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин доложил о реализации программы соципотеки в ходе совещания в Доме Правительства РТ, которое провел президент Татарстана Рустам Минниханов.



«Наши обязательства — сдать до конца года 161 дом, или 280 тысяч квадратных метров», — сказал Айзатуллин и подчеркнул, что 80 многоквартирных жилых домов общей площадью 99 тысяч квадратных метров построены.

Близки к сдаче еще 45 домов. План по линии индивидуального строительства выполнен на 78%, то есть построено 6,5 тысячи домов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По программе соципотеки летом 2020 года 441 молодая семья в Татарстане получила квартиры. Больше всего получили квартир жители Казани, в новое жилье переехали 174 молодые семьи. Затем по количеству новоселов идет Нижнекамск, там ключи от квартир получили 144 семьи. Тройку замыкает Альметьевск с 46 семьями.

Маргарита Головатенко