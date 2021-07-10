В Татарстане появится центр художественного перевода

В Татарстане появится центр художественного перевода при Союзе писателей РТ. Совещание по вопросам создания центра прошло с участием министра культуры РТ Ирады Аюповой.

На нем обсуждались вопросы формирования концепции развития перевода художественной литературы на международные языки и государственные языки Татарстана, вопросы продвижения данной литературы в России и за рубежом. Также на совещании затронули темы привлечения экспертного сообщества, создания специальной премии «Тарджеман», обучения кадров.

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К III кварталу 2021 года планируется представить концепцию Центра художественного перевода при Союзе писателей РТ, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В начале февраля стало известно о планах создать на территории префектуры «Старый город» Центр татарской рукописи. Ожидается, что это будет историко-просветительский комплекс, где расположатся хранилища старых рукописных книг, реставрационные мастерские, лектории и общественная библиотека.

