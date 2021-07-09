В Казани подвели итоги республиканского проекта «Шаги Победы»

Фото: Мария Горожанинова

Сегодня в историческом парке «Россия — моя история» поздравили победителей проекта «Шаги Победы». Он реализуется на протяжении четырех лет татарстанским региональным отделением «Волонтеры Победы» совместно с Министерством образования и науки РТ при поддержке татарстанского регионального отделения «Российское движение школьников». С его помощью в республике создают команды волонтеров школьных добровольческих отрядов и популяризируют гражданско-патриотическое воспитание.

В этом году школьники с 16 апреля по 1 июня обучались, писали письма Победы ветеранам, изучали историю своих семей и другое.

— Нужно говорить о патриотизме, о наследии Победы наших великих ветеранов. Праздник большой Победы не только 9-го мая, он каждый день. И конкурс «Шаги Победы» каждый раз напоминает нам о тех событиях, о необходимости помнить Победу и тех людей, которые ее сделали. Очень важно, что сами образовательные организации, школьники добровольно участвуют в этих мероприятиях, — отметил депутат Госдумы РФ, член партии «Единая Россия» Ильдар Гильмутдинов.

Победителей проекта «Шаги Победы» также поздравили председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева и руководитель татарстанского регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Азат Идрисов.