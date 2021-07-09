Житель Челнов потребовал миллион рублей за лишние дни в тюрьме

Житель Челнов потребовал компенсации лишних проведенных в тюрьме дней через суд. Он пробыл в колонии на 243 дня больше, чем должен был, сообщает Chelny.biz.



Мужчину осудили на четыре года лишения свободы в колонии строгого режима. Он должен был освободиться в августе 2018-го, однако вышел на свободу лишь в апреле 2019-го.

В связи с этим истец требовал миллион рублей компенсации. Суд удовлетворил иск частично, взыскав компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Маргарита Головатенко