Главное к утру: скидки на строительство М-12, Матицын об уходе Черчесова, прогноз о «невозможной» жаре
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 9 июля:
- Стоимость продления трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург до Тюмени и Челябинска, а также замыкание дороги составит 200— 250 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
- Металлурги дали скидки на сырье в рамках контрактов на строительство трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. В частности, «Металлоинвест» зафиксировал цены на 3 года. А с компанией «Металлоинвест» Алишера Усманова были подписаны контракты по фиксированной цене на 3 года, чтобы стоимость сырья не росла. Россия планирует привлечь для строительства трассы М-12 Москва — Казань около 8 тысяч специалистов из Белоруссии, Узбекистана и Киргизии. По его словам, в строительстве сейчас задействованы 7 тысяч человек. Через 2 месяца на стройке должны работать 15 тысяч человек.
- Настал момент, когда российскому футболу стали нужны перемены, заявил министр спорта России Олег Матыцин. Так он прокомментировал уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной страны. По его словам, необходимо провести комплексный анализ проблем, которые накопились. Матыцин отметил, что следует внимательно проанализировать всю систему работы: подготовку кадров, принципы и объемы финансирования в футболе, лимит на легионеров, работу системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействие с профессиональными клубами.
- Президент России Владимир Путин наградил шестерых татарстанцев. Почетной грамотой президента России награждены гендиректор ООО «Институт по проектированию агропромышленного и транспортного комплекса» Рашит Хабибуллин, начальник отдела образования по Советскому району Управления образования исполкома Казани Эльмира Арсланова, директор школы №58 в Набережных Челнах Лиза Набиуллина и учитель Наласинской средней общеобразовательной школы Арского района РТ Мунира Сабирова. Также глава государства объявил благодарность начальнику Управления культуры исполкома Казани Азату Абзалову, технику отдела Казанского национального исследовательского технологического университета Андрею Мордвинову.
- Ученые предупредили о наступлении на Земле «невозможной» жары. В канадской деревне Литтон недавно зафиксировали беспрецедентные для этого региона +49,6 градуса. Это в свою очередь спровоцировало лесные пожары, которые практически уничтожили поселение. Из-за температурных рекордов в США и Канаде погибли сотни людей. Специалисты предупреждают, что планета переступила порог, при котором небольшое потепление может повлечь за собой экстремальное повышение температур. Такая жара — чрезвычайно редкое событие для канадского региона, которое случается в диапазоне тысячи лет. Оно происходило бы в 150 раз реже, если бы не глобальное потепление, считают эксперты группы по изучению погодных явлений из World Weather Attribution.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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