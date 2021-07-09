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Власти Казани капитально отремонтируют многоквартирный дом в Соцгороде после пожара зимой

04:23, 09.07.2021
Власти Казани капитально отремонтируют многоквартирный дом в Соцгороде после пожара зимой
Фото: скриншот (архив)

Мэрия Казани проведет капитальный ремонт многоквартирного трехэтажного дома по адресу: ул. Белинского, 12/8, который пострадал от пожара в декабре 2020 года. Документ опубликован в сборнике мэрии столицы РТ.

После случившегося без жилья остались 15 семей. Дом построили еще в 1940 году. Жильцы рассказывали, возгорание случилось из-за неисправной проводки. Известно, что в день пожара в этом доме произошло два коротких замыкания. При этом в администрации Авиастроительного района Казани не отнесли дом, где произошел пожар, к ветхим строениям.

На капремонт выделят 6,3 млн рублей. Работы пройдут в местах общего пользования многоквартирного дома по улице Белинского, 12/8.

ОбществоВластьИнфраструктураНедвижимость Татарстан
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