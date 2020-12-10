В Казани 15 семей остались без жилья после пожара в многоквартирном доме — видео

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На улице Белинского в Авиастроительном районе Казани в результате пожара в старом доме без жилья осталось сразу 15 семей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Официальную причину пожара не установили. По версии жильцов возгорание случилось из-за неисправной проводки. Известно, что в день пожара в этом доме произошло два коротких замыкания.

Жильцам, пострадавшим в результате пожара, предоставили временное жилье в гостинице, однако теперь им необходимо съехать и оттуда.

В администрации Авиастроительного района Казани не отнесли дом, где произошел пожар, к ветхим строениям. Жители дома намерены обратиться в Госжилинспекцию.

Татьяна Демина