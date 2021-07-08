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Трассу М-12 Москва — Казань после Екатеринбурга планируют продлить до Тюмени и Челябинска

18:12, 08.07.2021
Трассу М-12 Москва — Казань после Екатеринбурга планируют продлить до Тюмени и Челябинска
Фото: Максим Платонов (архив)

Автотрассу М-12 Москва — Казань после Екатеринбурга к 2024 году планируют продлить до Тюмени и Челябинска. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Постепенное открытие трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург стартует уже в следующем году. Основную часть дороги откроют в 2023 году, передает ТАСС.

Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

К строительству трассы планируется привлечь около 8 тыс. трудовых мигрантов из Белоруссии, Узбекистана и Киргизии.

В конце июня Хуснуллин рассказал о возникших сложностях при строительстве трассы М-12 из-за повышения цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы.

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщал, что автотрассу Москва — Казань могут продлить до Омска или Краснодара.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
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