Трассу М-12 Москва — Казань после Екатеринбурга планируют продлить до Тюмени и Челябинска
Автотрассу М-12 Москва — Казань после Екатеринбурга к 2024 году планируют продлить до Тюмени и Челябинска. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Постепенное открытие трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург стартует уже в следующем году. Основную часть дороги откроют в 2023 году, передает ТАСС.
К строительству трассы планируется привлечь около 8 тыс. трудовых мигрантов из Белоруссии, Узбекистана и Киргизии.
В конце июня Хуснуллин рассказал о возникших сложностях при строительстве трассы М-12 из-за повышения цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы.
Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщал, что автотрассу Москва — Казань могут продлить до Омска или Краснодара.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым