Экс-президентов Киргизии Акаева и Бакиева объявили в розыск по делу о коррупции

Бывших президентов Киргизии Аскара Акаева и Курманбека Бакиева объявили в розыск по уголовному делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения «Кумтор».

Следователи также устанавливает возможную причастность к заключению с канадскими компаниями заранее невыгодных для Киргизии договоров еще двоих экс-президентов страны — Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова, пишет «РИА Новости».

Глава Комитета по нацбезопасности Киргизии сообщил, что по коррупционным делам при разработке «Кумтора» проходят депутаты, спикеры парламента и премьер-министры.

В 2018 году СМИ сообщали, что в Казани задержали по подозрению в коррупции бывшего советника экс-президента Киргизии Атамбаева Икрамжана Илмиянова.

Татьяна Демина