Экс-президентов Киргизии Акаева и Бакиева объявили в розыск по делу о коррупции
Бывших президентов Киргизии Аскара Акаева и Курманбека Бакиева объявили в розыск по уголовному делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения «Кумтор».
Следователи также устанавливает возможную причастность к заключению с канадскими компаниями заранее невыгодных для Киргизии договоров еще двоих экс-президентов страны — Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова, пишет «РИА Новости».
Глава Комитета по нацбезопасности Киргизии сообщил, что по коррупционным делам при разработке «Кумтора» проходят депутаты, спикеры парламента и премьер-министры.
В 2018 году СМИ сообщали, что в Казани задержали по подозрению в коррупции бывшего советника экс-президента Киргизии Атамбаева Икрамжана Илмиянова.
Справка
Кумтор — крупнейшее высокогорное золоторудное месторождение Центральной Азии, расположенное в Иссык-Кульской области Киргизии на расстоянии 350 км от Бишкека, на 60 км южнее озера Иссык-Куль, в 60 км от границы с Китаем
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