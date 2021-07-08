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Экс-президентов Киргизии Акаева и Бакиева объявили в розыск по делу о коррупции

14:47, 08.07.2021

Бывших президентов Киргизии Аскара Акаева и Курманбека Бакиева объявили в розыск по уголовному делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения «Кумтор».

Следователи также устанавливает возможную причастность к заключению с канадскими компаниями заранее невыгодных для Киргизии договоров еще двоих экс-президентов страны — Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова, пишет «РИА Новости».

Глава Комитета по нацбезопасности Киргизии сообщил, что по коррупционным делам при разработке «Кумтора» проходят депутаты, спикеры парламента и премьер-министры.

В 2018 году СМИ сообщали, что в Казани задержали по подозрению в коррупции бывшего советника экс-президента Киргизии Атамбаева Икрамжана Илмиянова.

Татьяна Демина
Справка

Кумтор — крупнейшее высокогорное золоторудное месторождение Центральной Азии, расположенное в Иссык-Кульской области Киргизии на расстоянии 350 км от Бишкека, на 60 км южнее озера Иссык-Куль, в 60 км от границы с Китаем

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