В Москве простились с режиссером и актером Владимиром Меньшовым

В Москве прошла церемония прощания с режиссером и актером Владимиром Меньшовым. Он умер в понедельник, 5 июля, от последствий коронавируса на 82-м году жизни.

Церемония прошла в Центральном доме кинематографистов в Москве. Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Внук кинематографиста Андрей Гордин показал небольшой фильм, посвященный памяти Меньшова. В него вошли кадры из разных фильмов с участием актера. В ролике прозвучала песня «Александра» из фильма «Москва слезам не верит». Прощание завершилось овациями, пишет ТАСС.

О смерти Меньшова стало известно 5 июля. В числе его самых известных работ фильм «Москва слезам не верит», за который он получил «Оскар», а также «Любовь и голуби» (1984), «Ширли-мырли» (1995), «Китайскій сервизъ» (1999), «Зависть богов» (2000) и другие. Меньшов снялся в таких фильмах, как «Легенда №17», «Брежнев», «Ночной дозор», «Царевич Алексей» и т.д.

Татьяна Демина