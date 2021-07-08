Омбудсмен предложила уравнять сумму детских пособий со средней зарплатой

Фото: Максим Платонов

Увеличить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до средней зарплаты и продлить срок его выплат с полутора до трех лет предложила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она отметила, что это важная задача. Кузнецова заявила, что у родителей должен быть выбор, воспитывать ребенка самим или отдать его в ясли, сообщает ТАСС.

В мае закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин подписал президент России Владимир Путин. Получать больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно в размере 100% от заработка можно будет с 1 сентября. Ежемесячные выплаты в размере 50% детского прожиточного минимума в регионе назначат неполным малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно.



Алексей Нечаев