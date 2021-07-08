В российских школах с 1 по 9 класс будут преподавать финансовую грамотность

Фото: Максим Платонов (архив)

Российские школы начнут преподавать финансовую грамотность в 1—9 классах, говорится в сообщении пресс-службы Центробанка. Ее элементы появятся в начальной школе на математике и окружающем мире. В 5—9 классах — на обществознании, математике и географии.

С 1 сентября 2022 года начнется обучение в 1 и 5 классах по новым образовательным стандартам. В 2021 году можно изменить программы по согласованию с родителями.

«Правильные навыки обращения с финансами должны закладываться с самого детства, со школы», — считает первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

В Татарстане весной 51 тыс. учащихся и 36 тыс. студентов колледжей приняли участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности. Всего было проведено 11 896 уроков.



Алексей Нечаев