В Казани состоится матч 1/4 Кубка Евразии по американскому футболу

В Казани в субботу, 10 июля, на стадионе «Тулпар» состоится матч 1/4 финала Кубка Евразии по американскому футболу. Казанская команда «Моторы» сыграет с «Динамо» из Ижевска.

Всего в Кубке Евразии принимают участие семь команд: «Моторы» (Казань), «Динамо» (Ижевск), «Молнии» (Екатеринбург), «Черные соболи» (Тюмень), «Воины» (Томск), «Стальные крылья» (Новосибирск) и «Стальные тигры» (Пермь). Финал соревновании состоится 18—19 сентября в Екатеринбурге.

В Казани матч начнется в 15.00 по адресу: ул. Рауиса Гареева, 76. Вход свободный. Ответная встреча команд пройдет 31 июля в Ижевске, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

«Молнии» на правах хозяев финала четырех пропускают первый раунд турнира. Остальные команды разбиты на пары. В 1/4 финала им предстоит сыграть два матча (дома/на выезде). В случае равенства в серии победитель определяется по разнице забитых/пропущенных очков.

Татьяна Леухина