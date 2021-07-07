Нападающего «Рубина» Климова арендует «Кубань»

Нападающий «Рубина» Кирилл Климов на правах аренды перейдет в «Кубань». Об этом пишет «Матч ТВ».

20-летний футболист занимался в академии «Локомотива», а летом 2019-го играл за французскую команду «Монако». Спустя чуть больше года Климова на четыре сезона подписал «Рубин». В его активе 4 матча за казанский клуб. Всего на счету Климова в РПЛ 14 матчей, 1 гол и 1 передача.

Климов — сын бывшего футболиста Валерия Климова, выступавшего в 2002 году за «Рубин».

В феврале текущего года Климова вместе с другим нападающим Кириллом Косаревым отправляли в аренду. Футболист отправился в «Тамбов».

