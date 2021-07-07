В Казани открылось творческое пространство Альфии Авзаловой

Сегодня в национальном комплексе «Туган авылым» в Казани открылось творческое пространство имени татарской певицы Альфии Авзаловой. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Фото: mincult.tatarstan.ru

Над оформлением центра работала дочь артистки совместно с Фондом сохранения и развития творчества Альфии Авзаловой. Вместе они разработали оригинальную концепцию, выполнили все необходимые работы по реконструкции и оформлению помещения площадью более 60 квадратных метров.

Фото: mincult.tatarstan.ru

Посетители смогут увидеть в творческом пространстве уникальную коллекцию вещей, принадлежавших певице, а также фото, аудио и видеоматериалы о ее творческом наследии. Экспозицию составили с учетом отечественного и зарубежного опыта, с применением современных технологий.



В марте в Казани проходила литературно-музыкальная презентация книги Alfiya Avzalova, изданной на английском языке.



Татьяна Леухина