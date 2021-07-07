В Казани открылось творческое пространство Альфии Авзаловой
Сегодня в национальном комплексе «Туган авылым» в Казани открылось творческое пространство имени татарской певицы Альфии Авзаловой. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Над оформлением центра работала дочь артистки совместно с Фондом сохранения и развития творчества Альфии Авзаловой. Вместе они разработали оригинальную концепцию, выполнили все необходимые работы по реконструкции и оформлению помещения площадью более 60 квадратных метров.
Посетители смогут увидеть в творческом пространстве уникальную коллекцию вещей, принадлежавших певице, а также фото, аудио и видеоматериалы о ее творческом наследии. Экспозицию составили с учетом отечественного и зарубежного опыта, с применением современных технологий.
В марте в Казани проходила литературно-музыкальная презентация книги Alfiya Avzalova, изданной на английском языке.
Справка
Альфия Авзалова родилась 15 января 1933 года в Актаныше. С 1957 года она стала солисткой Татарского государственного ансамбля песни и танца. Основала собственную концертную группу, в которую вошел инструментальный ансамбль «Казан утлары» под руководством Карима Габидуллина. Альфия Авзалова гастролировала по республикам Средней Азии и Прибалтики, регионам России.
Первый большой успех певица завоевала на Декаде татарского искусства и литературы в Москве в 1957 году. Альфия Авзалова скончалась в ночь на 15 июня 2017 года в возрасте 84 лет. После продолжительной болезни причиной смерти стал инсульт. Артистка похоронена на Татарском кладбище в Казани.
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