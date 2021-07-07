В Татарстане планируют внести изменения в регулирование строительных контрактов

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана готовятся нормативно-правовые акты о возможности без торгов увеличить цену строительных контрактов на сумму до 25% стоимости при наличии возможности дальнейшего финансирования объектов.

— Раньше строительный контракт подразумевал жесткие цифры, теперь мы ждем изменения в документе, — рассказал сегодня заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильдус Насыров.

Он связал это с ростом цен на стройматериалы в 2020 году.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прямой линии 30 июня президент России Владимир Путин объяснил подорожание строительных материалов. «Это связано с инфляцией, с удорожанием всего на потребительском рынке. У нас инфляция поднялась… почти до 6%, и, конечно, стоит задача ее подавления. Именно поэтому», — заявил он.