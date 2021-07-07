Татарстанский пловец выиграл золото юниорского первенства Европы

С золотой медалью финишировал татарстанский пловец Реналь Назипов по итогам первого дня стартовавшего в Риме юниорского первенства Европы.

В составе команды 4 по 100 метров вольным стилем Назипов и его партнеры Даниил Косенков, Олег Левченко и Владислав Резниченко с результатом 3:19.66 опередили конкурентов из Румынии и Польши. Также чемпионом Европы стал Егор Матюшков, стартовавший в предварительном заплыве. Назипов представляет Альметьевск, где тренируется у Светланы Валиахметовой.

У девушек на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем наша эстафетная команда в составе Александры Сабитовой, Дарьи Трофимовой, Александры Кудрявцевой и Виктории Старостиной стала второй, отстав от победительниц из сборной Венгрии и опередив турчанок.

Всего в соревнованиях принимают участие 565 спортсменов из 48 стран мира. Россию на турнире представляют 34 пловца. Напомним, что предыдущее первенство Европы 2019 года проходило в Казани.

Джаудат Абдуллин