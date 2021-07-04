В Казани зафиксирован один из самых высоких уровней безработицы в Татарстане

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани по состоянию на 1 июня 2021 года зарезервирован один из самых высоких уровней безработицы в Татарстане — 1,58%. По этому показателю столицу опередили лишь Нурлатский (1,89%) и Пестречинский (1,61%) районы РТ.

Самый невысокий уровень безработицы в Татарстане зафиксирован в Актанышском (0,21%), Мензелинском (0,29%), Алексеевском и Кайбицком (по 0,3%) районах, сообщили в Минэкономики РТ.

В целом по Татарстану по состоянию на 1 июня уровень зарегистрированной безработицы составил 1,06%. В 37 муниципальных образованиях этот показатель ниже среднереспубликанского значения, обратили внимание в республиканском Министерстве экономики.

Отметим, по данным Минтруда РТ, уровень безработицы в Татарстане по состоянию на 30 июня составил 0,99% от численности рабочей силы - в республике в органах службы занятости зарегистрированы 20 114 нетрудоустроенных граждан.



Татьяна Демина