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В Челнах ограничат движение по улице Хади Такташа

11:12, 07.07.2021
В Челнах ограничат движение по улице Хади Такташа
Фото: kzn.ru

В Набережных Челнах ограничат движение по улице Хади Такташа из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Движение будет перекрыто с 7 по 21 июля в районе жилого дома 15/6 (пос. ЗЯБ). Работы проводит «Технострой-Монтаж».

В Казани будет закрыто движение транспорта на участках Оренбургского тракта и проспекта Универсиады из-за строительных работ.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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