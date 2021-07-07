В Челнах ограничат движение по улице Хади Такташа
В Набережных Челнах ограничат движение по улице Хади Такташа из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Движение будет перекрыто с 7 по 21 июля в районе жилого дома 15/6 (пос. ЗЯБ). Работы проводит «Технострой-Монтаж».
В Казани будет закрыто движение транспорта на участках Оренбургского тракта и проспекта Универсиады из-за строительных работ.
Алексей НечаевОбщество Татарстан
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