В Казани закроют движение транспорта на участках Оренбургского тракта и проспекта Универсиады

В Казани будет закрыто движение транспорта на участках Оренбургского тракта и проспекта Универсиады из-за строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 8 по 15 июля закроют участок Оренбургского тракта возле дома №23а и на проспекте Универсиады у правого съезда перед Танковым кольцом в сторону пересечения с Оренбургским трактом.

фото: kzn.ru

По улице Аделя Кутуя в Казани временно ограничат движение. Такое распоряжение подписано в исполкоме города. Движение по дороге от здания №106а до дома №114 закроют включительно до 20 августа.



Алексей Нечаев