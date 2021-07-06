Новости общества

14:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани закроют движение транспорта на участках Оренбургского тракта и проспекта Универсиады

13:54, 06.07.2021
В Казани закроют движение транспорта на участках Оренбургского тракта и проспекта Универсиады
Фото: kzn.ru

В Казани будет закрыто движение транспорта на участках Оренбургского тракта и проспекта Универсиады из-за строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 8 по 15 июля закроют участок Оренбургского тракта возле дома №23а и на проспекте Универсиады у правого съезда перед Танковым кольцом в сторону пересечения с Оренбургским трактом.

фото: kzn.ru

По улице Аделя Кутуя в Казани временно ограничат движение. Такое распоряжение подписано в исполкоме города. Движение по дороге от здания №106а до дома №114 закроют включительно до 20 августа.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также