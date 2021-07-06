Дом Пашковского в Казани включили в список объектов, обладающих признаками культурного наследия
Дом Пашковского-Писарева на улице Калинина, 13 в Казани включили в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Госкомитет РТ по охране объектов культурного наследия рассмотрел обращение о включении здания в единый государственный реестр объектов культурного наследия.
Сейчас создали комиссию по проведению осмотра здания с привлечением специалистов в области охраны объектов культурного наследия. Собственник здания ранее неоднократно пытался сделать так, чтобы дом исключили из списков ценных градоформирующих объектов исторического поселения Казани.
После оглашения решения апелляционной инстанции арбитражного суда он начал строительные работы на территории памятника. ТРО ВООПиК обратилось с заявлением в комитет о включении дома в реестр объектов культурного наследия.
Зная о том, что собственник игнорирует действующее законодательство об охране объектов наследия, комитет вынес предписание о приостановке любых работ как на самом объекте, так и на земельном участке. Однако и это предписание собственник не выполнил, что стало основанием для его привлечения к административной ответственности. Прокуратура Вахитовского района вынесла представление об устранении нарушений, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ.
«Дом Пашковского-Писарева» — это двухэтажное здание постройки середины XIX века. В разные годы он принадлежал Христофору Пашковскому, по проекту которого было построено реальное училище на Булаке, в котором он так же и преподавал, Леониду Писареву, профессору Казанской духовной академии.
21 июня Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре отменил решение татарстанского арбитража, который обязал чиновников исключить старинный казанский особняк — дом Пашковского — из перечня исторически ценных градоформирующих объектов.
комментарии
Снесли дома, где жили и творили Тукай, Толстой, Велимир Хлебников, Нобелевские лауреаты и т.д.
И никто не выступал.
А тут?
Кто-то в этом заинтересован?