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Дом Пашковского в Казани включили в список объектов, обладающих признаками культурного наследия

18:06, 06.07.2021 1
Дом Пашковского в Казани включили в список объектов, обладающих признаками культурного наследия
Фото: tatarstan.ru

Дом Пашковского-Писарева на улице Калинина, 13 в Казани включили в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Госкомитет РТ по охране объектов культурного наследия рассмотрел обращение о включении здания в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Сейчас создали комиссию по проведению осмотра здания с привлечением специалистов в области охраны объектов культурного наследия. Собственник здания ранее неоднократно пытался сделать так, чтобы дом исключили из списков ценных градоформирующих объектов исторического поселения Казани.

Фото: tatarstan.ru

После оглашения решения апелляционной инстанции арбитражного суда он начал строительные работы на территории памятника. ТРО ВООПиК обратилось с заявлением в комитет о включении дома в реестр объектов культурного наследия.

Зная о том, что собственник игнорирует действующее законодательство об охране объектов наследия, комитет вынес предписание о приостановке любых работ как на самом объекте, так и на земельном участке. Однако и это предписание собственник не выполнил, что стало основанием для его привлечения к административной ответственности. Прокуратура Вахитовского района вынесла представление об устранении нарушений, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ.

«Дом Пашковского-Писарева» — это двухэтажное здание постройки середины XIX века. В разные годы он принадлежал Христофору Пашковскому, по проекту которого было построено реальное училище на Булаке, в котором он так же и преподавал, Леониду Писареву, профессору Казанской духовной академии.

21 июня Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре отменил решение татарстанского арбитража, который обязал чиновников исключить старинный казанский особняк — дом Пашковского — из перечня исторически ценных градоформирующих объектов.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктураИсторияКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:38
    Сотни Памятников, гораздо более красивых и имеющих гораздо более важную во всех отношениях историю, снесли.
    Снесли дома, где жили и творили Тукай, Толстой, Велимир Хлебников, Нобелевские лауреаты и т.д.
    И никто не выступал.
    А тут?
    Кто-то в этом заинтересован?
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