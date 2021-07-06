Дом Пашковского в Казани включили в список объектов, обладающих признаками культурного наследия

Дом Пашковского-Писарева на улице Калинина, 13 в Казани включили в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Госкомитет РТ по охране объектов культурного наследия рассмотрел обращение о включении здания в единый государственный реестр объектов культурного наследия.



Сейчас создали комиссию по проведению осмотра здания с привлечением специалистов в области охраны объектов культурного наследия. Собственник здания ранее неоднократно пытался сделать так, чтобы дом исключили из списков ценных градоформирующих объектов исторического поселения Казани.

Фото: tatarstan.ru

После оглашения решения апелляционной инстанции арбитражного суда он начал строительные работы на территории памятника. ТРО ВООПиК обратилось с заявлением в комитет о включении дома в реестр объектов культурного наследия.



Зная о том, что собственник игнорирует действующее законодательство об охране объектов наследия, комитет вынес предписание о приостановке любых работ как на самом объекте, так и на земельном участке. Однако и это предписание собственник не выполнил, что стало основанием для его привлечения к административной ответственности. Прокуратура Вахитовского района вынесла представление об устранении нарушений, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ.

«Дом Пашковского-Писарева» — это двухэтажное здание постройки середины XIX века. В разные годы он принадлежал Христофору Пашковскому, по проекту которого было построено реальное училище на Булаке, в котором он так же и преподавал, Леониду Писареву, профессору Казанской духовной академии.



21 июня Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре отменил решение татарстанского арбитража, который обязал чиновников исключить старинный казанский особняк — дом Пашковского — из перечня исторически ценных градоформирующих объектов.



Татьяна Леухина