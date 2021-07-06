Минпромторг считает «безусловно перспективным» автомобиль Aurus на водороде

Минпромторг России считает «безусловно перспективным» автомобиль Aurus на водородном носителе. Такое мнение выразил замглавы ведомства Александр Морозов.

Aurus на водороде представили в Елабуге в конце мая. Тогда министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Aurus — единственная в мире компания, которая имеет лабораторный образец машины на водородном носителе.



— У нас уже сделан лабораторный образец Aurus на водороде. То, что мы получили, убрав двигатель внутреннего сгорания, заметно облегчив трансмиссию, нас приятно впечатлило: мы получили абсолютно экологичный, бесшумный агрегат с достаточно мощным крутящим моментом. При этом он абсолютно экологичный, он выбрасывает только пары воды. Перспективы безусловны, — приводит ТАСС слова Морозова.

Водород для представленного образца машины производят в Черноголовке.

Серийное производство люксовых автомобилей Aurus стартовало в Татарстане 31 мая. В церемонии открытия по видеосвязи принимал участие президент России Владимир Путин. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина