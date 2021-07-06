«Ак Барс Арена» вошла в список стадионов, где пройдет эксперимент по добровольной идентификации зрителей

Казанский стадион «Ак Барс Арена» вошел в число семи стадионов, на которых пройдет эксперимент по добровольной идентификации зрителей, участников и сотрудников, задействованных в проведении турнира. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Эксперимент будет проходить до 11 декабря текущего года. В качестве экспериментальных площадок выберут три матча не менее чем на двух из семи следующих стадионов: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург), «Фишт» (Сочи), «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург), «Ак Барс Арена» (Казань), «Нижний Новгород», «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону) и «Самара Арена» (Самара), передает ТАСС.

17 марта текущего года Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о запуске добровольной системы идентификации болельщиков. Это процесс добровольной регистрации и авторизации болельщиков с помощью сервиса Премьер Pass.