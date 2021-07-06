Рособрнадзор об отмене ЕГЭ: «Это предложение ни о чем, легче название поменять»

Фото: Максим Платонов

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен в России отменять не планируется. «Это предложение ни о чем, легче название поменять», — заявил он.

Музаев при этом отметил, что Рособрнадзор готов выслушать и обсудить все возможные предложения и идеи относительно ЕГЭ. По его словам, в ведомстве понимают, что «надо двигаться вперед», пишет ТАСС.

«Эти изменения на злобу дня, на вызовы, которые возникают ежегодно, готовы вносить», — констатировал Музаев.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, в этом году в России всего один человек сдал ЕГЭ на 400 баллов, 300 баллов получили 16 одиннадцатиклассников. Такие данные привели в Рособрнадзоре.



Татьяна Демина