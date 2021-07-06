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Только один человек сдал ЕГЭ в этом году на 400 баллов

15:45, 06.07.2021
Только один человек сдал ЕГЭ в этом году на 400 баллов
Фото: Максим Платонов

В этом году один человек сдал ЕГЭ на 400 баллов, 300 баллов получили 16 участников. Это следует из презентации Рособрнадзора, которую на пресс-конференции в ТАСС представил глава ведомства Анзор Музаев.

«Мы видим, что по большому количеству предметов средние баллы увеличились. Это литература, информатика и ИКТ», — отметил он.

В Казани одна из учениц сдала ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам. Выпускница казанской гимназии №102 Камилла Гатина получила максимальные баллы по химии и русскому языку.

Алексей Нечаев
ОбществоОбразование
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