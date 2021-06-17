Средняя сумма ипотечного кредита в Татарстане выросла за год на 27%

В мае средняя сумма ипотечного кредита в Татарстане составила почти 2,65 млн рублей — это на 27% выше, чем в мае прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Гендиректор ОКБ Артур Александрович считает, что рост среднего размера ипотечного кредита связан с увеличением стоимости квадратного метра на вторичном рынке недвижимости на 22% и на 35% в случае с первичным жильем. Из-за того, что доходы населения не растут такими темпами, для снижения долговой нагрузки заемщикам приходится увеличивать срок кредита

В целом по стране средний размер ипотечного кредита в России за год вырос на 25%.



Фото: bki-okb.ru

В Счетной палате России заявили, что быстрый рост ипотеки может привести к новому кризису. В ведомстве предложили выдавать льготную ипотеку только нуждающимся либо ввести ограничение на однократное использование программы одним покупателем. Высокая долговая нагрузка повышает риск кризиса и усиливает посткризисные рецессии в экономике.

Ольга Плешкова