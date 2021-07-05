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В Татарстане выявили новый случай африканской чумы свиней

09:21, 05.07.2021
В Татарстане выявили новый случай африканской чумы свиней
Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане вновь зарегистрирована африканская чума свиней. Ее выявили в Новошешминском районе в 6 км от села Слобода Петропаловская, сообщает управление Россельхознадзора по РТ.

30 июня в в Рокашевском лесничестве Калейкинского лесхоза (охотхозяйство «Красновидово») специалисты взяли от умершего кабана. Лабораторные исследования выявили возбудитель АЧС.

Для подтверждения диагноза пробы направили в Федеральный центр охраны здоровья животных.

В неблагополучном пункте специалисты Государственной ветеринарной службы РТ под контролем управления Россельхознадзора по РТ принимаются необходимые меры по купированию и ликвидации очага инфекции и недопущению распространения АЧС.

Напомним, 10 июня в Татарстане на нескольких территориях отменили карантин, введенный в связи с неблагополучной ситуацией по заболеванию диких кабанов африканской чумой свиней (АЧС).

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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