В Татарстане выявили новый случай африканской чумы свиней

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане вновь зарегистрирована африканская чума свиней. Ее выявили в Новошешминском районе в 6 км от села Слобода Петропаловская, сообщает управление Россельхознадзора по РТ.

30 июня в в Рокашевском лесничестве Калейкинского лесхоза (охотхозяйство «Красновидово») специалисты взяли от умершего кабана. Лабораторные исследования выявили возбудитель АЧС.

Для подтверждения диагноза пробы направили в Федеральный центр охраны здоровья животных.

В неблагополучном пункте специалисты Государственной ветеринарной службы РТ под контролем управления Россельхознадзора по РТ принимаются необходимые меры по купированию и ликвидации очага инфекции и недопущению распространения АЧС.

Напомним, 10 июня в Татарстане на нескольких территориях отменили карантин, введенный в связи с неблагополучной ситуацией по заболеванию диких кабанов африканской чумой свиней (АЧС).



Татьяна Демина