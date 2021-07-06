С 1 июля плата за услуги ЖКХ в Татарстане повысится в среднем на 4,28%

С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в Татарстане вырастут в среднем на 4,28%. Как сообщили сегодня на брифинге в Доме правительства РТ, стоимость 1 гигакалории отопления повысится с 1,805 тыс. до 1,877 тыс. рублей, электроэнергия вырастет до 4,11 руб/кВтч в городах, а в селах — до 2,88 руб/кВтч.

Тариф на питьевую воду составит 26,84 рубля за кубометр, а на водоотведение — 21,09 рубля. При предельном допустимом уровне повышения в 4,4% фактический рост составил 4,28%, отметил глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев. При этом обобщенная заявка ресурсоснабжающих организаций предусматривала рост чуть более 9%.

Жители Татарстана получат повышенные «платежки» с 6 по 12 августа, уточнил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Фролов.

Луиза Игнатьева