В 60 городах и районах Татарстана тарифы за коммуналку выросли с 1 июля более чем на 4,4%

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В 60 городах и районах Татарстана тарифы за коммунальные услуги с 1 июля выросли более чем на 4,4%. Председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев заверил, что этот показатель не превышает 7,4%.

В 40 муниципалитетах республики отклонение индекса необходимо в целях устранения перекрестного субсидирования. Оно использовано в связи с ростом понижающего коэффициента для домов с электрическими плитами.

«При прочих равных условиях эта работа будет продолжена и на 2022 год», — заявил Груничев. Он напомнил, что изменение тарифов на коммуналку с 1 июля — плановая работа. Тарифы устанавливаются на период не менее одного финансового года, напомнил председатель Госкомитета РТ по тарифам.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в целом по России тарифы на коммуналку должны вырасти на 4%. Но фактический размер индексации будет даже ниже, отмечает ФАС, — около 3,3%.

Татьяна Демина