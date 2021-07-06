Сегодня стартует футбольная Лига чемпионов

Шестого июля шестью матчами стартует футбольная Лига чемпионов сезона-2021/2022. Поскольку матчи еврокубков накладываются на окончание чемпионата Европы, то не все команды могут задействовать сильнейших игроков. Так, венгерский «Ференцварош», которому предстоит матч с «Приштиной» из Косово, может недосчитаться половины основного состава. Это и игроки сборной страны Адам Богдан, Денеш Дибус, Эндре Ботка, Давид Шигер и Герге Ловренчич, ставший свободным агентом. Помимо них, тренер Сергей Ребров не сможет рассчитывать на словака Роберта Мака и Александра Зубкова из сборной Украины.

Болельщикам «Рубина», помимо команды своего бывшего игрока Реброва, можно понаблюдать за армянским «Алашкертом». Она стартует седьмого июля гостевым матчем в Уэльсе с командой «Конас-Ки». В составе армян воспитанник Академии «Рубина» 1996 года Никита Танков.

Российским любителям футбола будет интересно завтрашнее противостояние тбилисского «Динамо» и азербайджанского «Нефтчи», так как там ожидается противостояние двух экс-спартаковцев Джано Ананидзе, «Динамо», и Эмина Махмудова, «Нефтчи». А самый известный участник нынешнего отбора Лиги чемпионов — это бразилец Вагнер Лав, выступающий за казахстанский «Кайрат». Ему предстоит гостевая встреча с «Маккаби» из Хайфы.

Казанский «Рубин» будет стартовать в новом турнире Кубке Конфедераций, где также задействованы бывшие футболисты татарстанских клубов. За молдавский «Милсами» играет Александр Антонюк, поигравший и за «Рубин» (три матча), и за челнинский «КАМАЗ» (четыре игры). Помимо того, его одноклубник по «КАМАЗу» Олег Поляков сейчас защищает цвета армянского «Урарту». Все они при удачном выступлении на стартовом этапе могут оказаться соперниками «Рубина», который вступит в борьбу позже.

Джаудат Абдуллин