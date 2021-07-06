В России за сутки выявили 23 378 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 23 378 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране зарегистрировано 5 658 672 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 6 июля, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 18 411 пациентов, всего выздоровевших — 5 101 852 человека. За сутки коронавирус унес жизни 737 россиян, всего от инфекции скончались 139 316 граждан.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в стране выявили 24 353 новых случая коронавируса. Самые актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире на утро 6 июля читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко