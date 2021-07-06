Сын экс-губернатора Хабаровского края Фургала подал документы для участия в выборах в Госдуму
Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон Фургал подал документы для участия в выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте избирательной комиссии региона.
Фургал выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70.
По избирательному округу №69 (Хабаровский одномандатный избирательный округ) документы для участи в выборах в Госдуму как самовыдвиженец представил Андрей Петров.
«Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Комсомольскому одномандатному избирательном округу, необходимо представить 15 433 достоверных и действительных подписи избирателей, собранных в границах избирательного округа», — уточняется в сообщении избиркома Хабаровского края.
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