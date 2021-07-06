Волынец призвала ужесточить ответственность банков за списание средств соцподдержки со счетов должников

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила разработать и внедрить регламент ужесточения ответственности банков за списание долгов со счетов должников в случае, если средства поступили на их счет в качестве государственной социальной поддержки. Обращение направлено на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной.



Согласно новому указу президента России, банки не могут снимать средства со счетов должников, если их доход ниже прожиточного минимума. Такое решение принято в связи с высокой долговой нагрузкой малообеспеченных россиян. Значительная часть граждан этой категории составляют семьи с детьми, пояснила Волынец.

К общественнице поступают обращения от родителей несовершеннолетних, со счетов которых в счет погашения задолженностей по возбужденным исполнительным производствам списываются средства, поступившие из средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

В обращении Волынец отметила, что взыскание не может быть обращено на пособия граждан, имеющих детей и получающих средства из вышеуказанных источников, сообщает RT.

Также детский омбудсмен направила обращение на имя директора ФССП России Дмитрия Аристова, в котором попросила разработать порядок запроса соответствующей информации у кредитных организаций или должников до принятия решения судебными приставами.

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Ранее Ирина Волынец выступила против микрофинансовых организаций. По ее мнению, их работу надо прекратить, так как они «пользуются неграмотностью людей и выдают им кредиты под огромные проценты».

Маргарита Головатенко