Волынец выступила против деятельности микрофинансовых организаций

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец выступила против микрофинансовых организаций. По ее мнению, их работу надо прекратить, так как они «пользуются неграмотностью людей и выдают им кредиты под огромные проценты».

Волынец считает, что микрофинансовые организации злоупотребляют положением людей, нуждающихся в деньгах, и лишают таких граждан последнего имущества. Она предложила ввести максимальный процент по микрофинансовому займу и закрывать компании, которые превысят установленный предел.

«Я как уполномоченный по правам ребенка в РТ часто сталкиваюсь с ситуациями, когда семью с детьми выгоняют из единственного жилья за долги, которые возникают вследствие того, что в этих организациях высокие проценты за пользование кредитом», — написала Волынец в своем telegram-канале.

Она отметила, что сегодня на прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что подписал документ, по которому запрещается снимать деньги с граждан, в том числе по кредиту, чей доход ниже прожиточного минимума. Эту инициативу Волынец призвала не только поддержать, но и расширить.

Татьяна Демина